David, figuraccia mondiale: gol mangiato, ma il Canada acciuffa la Bosnia. Il centravanti Juve beccato in tv

Sessanta minuti in campo per il bianconero, più volte criticato dal duo Rai Galati-Adani: 1-1 il finale, con Lukic che ha portato avanti gli slavi e Larin che ha firmato il pari.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Uno a uno tra Canada e Bosnia nella prima partita del gruppo B dei Mondiali 2026, che comprende anche Qatar e Svizzera. Risultato che accontenta (poco) entrambe le squadre e che tiene vivi tutti i discorsi qualificazione. Ai punti meglio i padroni di casa, trascinati dal pubblico di Toronto (con tanto di “mini cerimonia inaugurale” orchestrata dall’attore Will Arnett, mentre Alanis Morissette ha cantato l’inno canadese), mentre i bosniaci si sono confermati squadra tignosa, difficile da battere, più solida che bella. L’Italia ne sa qualcosa: avesse vinto il playoff di Zenica, ci sarebbe stata la selezione di Gattuso in campo.

Jonathan David: gol sprecato e stop mancato

Curiosità soprattutto legata alla prova di Jonathan David, il contestatissimo centravanti della Juventus faro dell’attacco del Canada. Per lui sessanta minuti in campo con un bilancio poco esaltante. Clamorosa l’occasione mancata sullo 0-0, a tu per tu col portiere bosniaco. Goffo anche un errore su uno stop invitante in area avversaria. Due epic fail sottolineati in modo continuo nel corso della telecronaca su Rai Uno, affidata alla coppia composta da Giuseppe Galati e Daniele Adani. “David farà anche ca… ma la telecronaca è diventata una caccia all’uomo”, scrive un utente su X. “Ma avete notato quanto astio e acida ironia nei confronti di David?”. E ancora: “La telecronaca praticamente si basa sul demolire David“.

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Canada-Bosnia: Larin replica al gol di Lukic

Jonathan David è stato poi sostituito nella ripresa dall’omonimo Promise, col Canada sotto per la rete di Lukic al 21′ del primo tempo, realizzata sugli sviluppi di un calcio d’angolo la cui traiettoria è stata allungata da una sponda dell’atalantino Kolasinac. Al 33′ della ripresa il neo entrato Larin ha firmato l’1-1 con un gran tiro dal limite. Rammarico per la Bosnia, il cui Ct Barbarez ha rinunciato dall’inizio a Dzeko e Alajbegovic, richiestissimo sul mercato, in nome di una squadra maggiormente “di corsa”. “Comunque non sta giocando nessuno di quelli che hanno fatto fuori l’Italia, il che è tutto dire …”, l’osservazione di un tifoso azzurro. “David a parte, il Canada è una squadra veramente modesta”.

Galati-Adani, la cronaca della “strana coppia” Rai

A proposito di telecronaca, in tanti hanno commentato sui social la. “Durissimi con David, m performance del duo Rai Galati-Adania poi quando devono parlare degli incompetenti che fanno parte della squadra nazionale italiana solo complimenti e carezze“. E ancora: “Il telecronista sembrava in buffering, ma per caso era in ritardo?”. O anche: “Se chiudete gli occhi e cambiate il nome alle due squadre potrebbe essere una qualsiasi telecronaca di un match di Serie C o D“. Non mancano però gli elogi: “Galati-Adani al commento di Canada-Bosnia potrebbe essere la miglior coppia di sempre della Rai ai Mondiali”. Oppure: “Ero scettico, invece questa strana coppia mi è piaciuta. Bravi!”.