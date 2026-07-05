Incauta dichiarazione dell'allenatore dopo il ko con gli africani, il web si ribella. Fa discutere l'esclusione del giocatore più importante nella gara decisiva

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Perché Alphonso Davies non ha giocato la decisiva gara degli ottavi dei Mondiali da dentro o fuori col Marocco? E perchè il ct Marsch anzichè ammettere la superiorità degli africani, che si sono imposti per 3-0 qualificandosi ai quarti dove troveranno la Francia, in diretta tv ha detto che non prenderebbe il loro posto e che preferisce essere il Canada anzichè il Marocco? Poche ore dopo il ko dei padroni di casa sono queste le due domande che si fanno addetti ai lavori e tifosi. Si parte dall’esclusione di Davies che sembrava recuperato dall’infortunio e che aveva già giocato spezzoni nelle precedenti partite.

Il forfait di Alphonso Davies

“Ieri in allenamento non si sentiva bene – ha spiegato il ct Marsch – abbiamo fatto una risonanza magnetica che ha dato esito negativo, quindi la buona notizia è che non c’era nessun infortunio. Però sentiva un fastidio al bicipite femorale e speravamo che stamattina, al risveglio, si sentisse meglio. Ma non è andata così, quindi abbiamo voluto essere prudenti e assicurarci di non rischiare nulla. Ovviamente alla mezzora, quando il punteggio era di 1-0, sarebbe stato fantastico averlo in campo, o anche all’intervallo. Non siamo riusciti ad averlo in piena forma, e questo lo ha penalizzato più di chiunque altro, ma credo che sia stata la decisione giusta per preservare la sua carriera e permettergli di recuperare completamente la forma fisica. Voleva giocare a tutti i costi; ha provato a riprendere il ritmo da solo durante l’intervallo, ma ha detto di non sentirsi in forma. Quindi non abbiamo voluto rischiare”.

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La gaffe del ct del Canada

Parlando in diretta tv a fine gara Jesse Marsch ha poi ha affermato di preferire comunque essere al suo posto piuttosto che a quello del Marocco (nonostante lo 0-3) ed è stato duramente deriso dai tifosi per il commento bizzarro: “Che privilegio hanno avuto i nostri tifosi nel sostenere una squadra come questa. Una squadra che attacca , che non gioca in modo difensivo, che dimostra di poter fare meglio. Certo, dovremo trovare il modo di avere successo e di consolidare i risultati ottenuti. Preferisco essere noi piuttosto che loro! Per quanto il Marocco sia un bel posto, preferirei essere noi. Sono davvero orgoglioso dei nostri ragazzi, abbiamo dato il massimo per vincere la partita. Ora sono delusi, ma non potrei essere più fiero”.

La reazione dei tifosi

L’audace dichiarazione è diventata immediatamente virale sui social media, lasciando i tifosi completamente sconcertati dal rifiuto dell’allenatore americano di accettare la realtà della pesante sconfitta per 3-0. Gli utenti di X/twitter hanno inondato la sezione commenti per criticare aspramente l’allenatore per la sua presunta mancanza di autoconsapevolezza: “È impressionante come continui a rendersi ridicolo ogni volta che si trova davanti a un microfono”. Un altro tifoso ha criticato aspramente la logica dell’allenatore: ​​”Preferirei essere noi piuttosto che loro? Ma siete stati surclassati…”. Un altro tifoso è lapidario: “Ho sentito alcuni commenti stupidi degli allenatori dopo le partite ma non avevo mai sentito niente di simile a quel “Preferisco essere noi piuttosto che loro” di Jesse Marsch. Non riesco nemmeno a comprenderlo” e infine: “‘Cosa?! O dice qualsiasi cosa pur di non perdere il lavoro, oppure è davvero pessimo come dicono, oppure… entrambe le cose”.