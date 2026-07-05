Canada-Marocco, moviola: una corrida, risse, otto ammoniti e gol dubbio, male l’arbitro nel giorno del record

La prova dell’arbitro Michael Oliver allo stadio di Houston analizzata ai raggi X, il fischietto inglese si è lasciato scappare la gara di mano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non ha decisamente tenuto in pugno la gara l’arbitro Oliver nel giorno in cui tocca la sesta presenza in un Mondiale, un primato che gli consente di raggiungere Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Il fischietto inglese ha fermato il gioco in continuazione: fischiati 38 falli, 24 dei quali commessi dal Canada e 14 dal Marocco. Otto gli ammoniti e diversi gli episodi dubbi. Vediamo cosa è successo allo stadio di Houston.

Canada-Marocco, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ Ounahi prende una botta in testa, Oliver ci mette troppo tempo a fermare il gioco Primo giallo al 20′, è per Redouane Halhal, per un intervento in ritardo. Finisce dopo appena 22 minuti la partita della stella marocchina Ismael Saibari, costretto ad uscire in seguito ad un problema muscolare, al suo posto entra Soufiane Rahimi.

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Che rissa in campo

Al 39′ si scatena una rissa dopo che Hakimi fa una spinta eccessiva su Laryea che reagisce, intervengono un po’ tutti e Oliver li ammonisce entrambi dopo essersi speso personalmente per separarli. Al 43′ ammonito anche David, reo di un fallo tattico per fermare la ripartenza di Brahim Díaz. Al 45′ il giallo tocca a Ounahi per un intervento in ritardo su Ali Ahmed. In pieno recupero ammonito anche El Khannouss che frana su Luc De Fougerolles. Dopo 7′ extra si va al riposo ma si riparte ancora con un giallo per De Fougerolles che interviene fallosamente su Soufiane Rahimi. Ounahi rischia il secondo giallo per una trattenuta.

Le proteste del Canada

Il Canada protesta a lungo appena dopo, quando proprio lui firma il vantaggio marocchino. La punizione che origina il gol nasce un fallo netto di De Fougerolles su Rahimi. Poco dopo cade Buchanan in area di rigore per spinta di Halhal, situazione “sanata” dalla posizione di fuorigioco del canadese. Al 67′ ammonito Larin per un fallo su Yassine Bounou. Nella quarta parte della gara, dopo l’ultimo hydratation break, arrivano gli altri due gol del Marocco prima ancora con Ounahi e poi con Rahimi. Graziato infine Amrabat, che vistosi superato da Eustaquio lo tratttiene poco prima che entri in area. Dopo 9′ di recupero (17′ complessivi) finisce 3-0 per il Marocco.

Chi è l’arbitro Oliver

Per il direttore di gara inglese è stata la sesta presenza in questo Mondiale, un primato che gli consente di raggiungere Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione. Aveva debuttato in questi Mondiali in Olanda-Svezia.

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring, con l’olandese Danny Makkelie nel ruolo di quarto ufficiale, l’arbitro del match ha ammonito Redouane Halhal, Akimi, Laryea, David, Ounahi, El Khannouss, De Fougerolles, Larin.