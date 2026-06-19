Canada-Qatar: David, la giornata di gloria offuscata dal dramma di Konè. Lo juventino come Paolo Rossi

I padroni di casa vincono per 6-0 con tripletta del bomber bianconero ma il bruttissimo infortunio al centrocampista rovina la festa, i qatarioti in 9

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sei gol ma pochi sorrisi: il Canada ha ottenuto la sua prima vittoria in un Mondiale seppellendo per 6-0 un Qatar che ha potuto fare ben poco e contro cui tutte le stelle sembravano remare contro (due espulsi) ma nel giorno della storica tripletta di David a smorzare la gioia è arrivato il bruttissimo infortunio a Konè che dovrà operarsi e rimarrà out a lungo.

Lo show di David

Dopo appena 17′ Cyle Larin ha sbloccato il risultato approfittando du un rinvio impreciso del portiere qatariota Mahmoud Abunada per realizzare il suo secondo gol in questo Mondiale. La giornata di gloria di Jonathan David inizia al 29′ quando il bomber della Juventus raddoppia con un potente tiro di destro, dopo un tentativo di Tajon Buchanan. Il Canada invece di rallentare il ritmo continua ad attaccare e il Qatar crolla. Al 33′ l’arbitro ha estratto il primo dei due cartellini rossi. Hamam Ahmed è stato espulso per un fallo su Tajon Buchanan. Comincia il diluvio di reti. Nei minuti di recupero del primo tempo, Jonathan David realizza la doppietta: cross di Johnston, testa di Larin, parata di Abunada e l’attaccante bianconero anticipa tutti mettendo in rete.

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Il dramma di Konè

Quella che era iniziata come una festa canadese si trasforma però in tragedia. Un duro intervento di Assim Madebo su Ismael Koné ha offuscato la vittoria della squadra di casa ai Mondiali. L’attaccante ha riportato una frattura ed è stato costretto a lasciare il campo tra gli applausi dei compagni, degli avversari e dei tifosi, mentre Madebo è stato il secondo giocatore espulso. I compagni hanno visto la gamba piegata innaturalmente ed è stato uno choc: qualcuno si metteva le mani nei capelli, altri saltavano per reazione nervosa, Laryea ha tirato un pugno al pallone ed è andato faccia a faccia con un avversario. Con due uomini in meno, il Qatar si è trovato completamente allo scoperto di fronte a un Canada che, rinvigorito dall’accaduto con Koné, ha segnato altri gol, dedicandoli alla squadra.

La dedica al giocatore infortunato

Nathan Saliba ha segnato il quarto gol della partita con una splendida punizione, festeggiata con grande emozione dalla squadra canadese, che si è riunita e ha mostrato la maglia di Ismael Koné. Il quinto gol è stato segnato da Jacob Shaffelburg pochi minuti dopo essere entrato in campo, seppur con un pizzico di fortuna, dato che il suo tiro è stato deviato, quindi alla fine il gol è stato convalidato come autogol prima che David con un bel sinistro fissasse il 6-0 finale. È il secondo giocatore della Juve a segnare una tripletta al Mondiale dopo Paolo Rossi al Sarriá contro il Brasile. Con questo risultato al Canada basterà pareggiare contro la Svizzera per raggiungere gli ottavi di finale, evitando così di dover ricorrere a calcoli matematici per determinare la propria qualificazione.