Che ci faceva la Canalis a tifare Ravenna allo stadio? La showgirl però non porta fortuna contro il Gubbio

L'ex velina è molto amica del patron romagnolo Cipriani che seguendo l'esempio del Como ama invitare vip alle partite, da Briatore a Borriello

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il gol-lampo segnato da Tommaso Di Marco dopo soli 30 secondi di Ravenna-Gubbio sembrava il segnale che la presenza sugli spalti dello stadio Benelli di Elisabetta Canalis fosse un portafortuna per i romagnoli ma non è andata così. Dopo 90′ di battaglia, su un campo pesantissimo per l’abbondante pioggia caduta, il Ravenna si è fatto fermare sull’1-1 dagli umbri. Secondo pari di fila ed occasione mancata per mettere pressione all’Ascoli impegnato oggi ma cosa ci faceva l’ex velina allo stadio?

Canalis tifa Ravenna

Lo ha spiegato lei stessa: “Sono tifosa del Ravenna. Perché sono molto amica del suo presidente Ignazio Cipriani. Speriamo in un futuro in serie B o serie A, incrociamo le dita».» le parole rilasciate a Ravenna e dintorni all’ingresso della tribuna Corvetta, con addosso cappellino e sciarpa giallorossa, intenta a concedere selfie e autografi ai tifosi. E’ la politica del presidente che, sulle orme dei magnati Hartono, i due fratelli proprietari del Como, ama invitare vip alle partite. In tribuna, a Ravenna, si erano già visti Marco Borriello e Flavio Briatore. Un anno fa la Canalis aveva postato su Instagram la foto di lei, insieme alla figlia, con addosso la nuova maglietta del Ravenna Calcio.

Carpi eroico col Rimini

A guastare la festa però è stato il Gubbio che ha saputo reagire allo svantaggio, trovando il pari al 31′ su rigore concesso per l’atterramento in aera di Minta da parte del portiere Anacoura con La Mantia implacabile dagli 11 metri. Nel girone B da segnalare anche il successo del Carpi che supera il Rimini nonostante l’inferiorità numerica per 76′ per il rosso a Pitti. Nel girone A Alcione con la Pro Vercelli pari senza reti tra Virtus Verona e Triestina. Nel girone C debutto amaro per Serpini sulla panchina del Sorrento, che cade contro la Casertana mentre il Picerno vince a Monopoli.

Tutti i risultati in serie C

GIRONE A

Albinoleffe-Lumezzane 0-1 Caccavo al 16’ p.t.

Pro Vercelli-Alcione 1-0 Akpa Akpro (PV) al 36’ s.t.

Arzignano-Dolomiti Bellunesi 2-2 Mignanelli (DB) all’11’, Toniolo (A) al 45’ p.t.; Minesso al 35’, Clemenza (DB) su rigore al 45’ s.t.

Virtus Verona-Triestina 0-0

GIRONE B

Pianese-Forlì 3-2 Bellini (P) al 32’, M. Bertini (p) al 34’ p.t.; Bellini (P) al 10’ s.t., al 30’ s.t. Masetti (P) autorete, Coveri (F) al 32’ s.t.

Ravenna-Gubbio 1-1 Di Marco (R) al 1’, La Mantia (G) al 32’ su rigore p.t. Carpi-Rimini 2-1 Stanzani (C) al 6’, Sall (C) al 28’, Falasco (R) al 43’ p.t.

GIRONE C

Giugliano-Casarano 1-3 Gega (C) al 10’, La Vardera (G) al 15’, Cajazzo (C) al 46’ p.t.; Guastamacchia al 13’ s.t. (C)

Siracusa-Altamura 1-1 Poli (A) al 23’ p.t.; Di Paolo (S) al 49’ s.t. Sorrento-Casertana 1-2 Proia (C) al 37’ p.t.; Bolsius (S) al 21’, Llano (C) al 41’ s.t.

Trapani-Foggia 3-1 Giron (T) al 3’, Fischnaller (T) al 9’, Minelli (F) al 35’, Grandolfo (T) al 38’ p.t.

Monopoli-Picerno 0-2 Abreu al 28′ p.t. e al 31′ s.t.