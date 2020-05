Cancellara: "Nibali può vincere ancora"

L'ex campione svizzero Fabian Cancellara in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato delle possibilità di Vincenzo Nibali in vista del prossimo Giro d'Italia: "Lui ha già vinto molto, ha fatto numeri impressionanti in carriera. Ora ha una squadra come la Trek, è vero che ha un po' di anni sulle spalle, ma se ha la grinta e la determinazione giuste tutto è possibile, anche per Vincenzo".

"Lui va al Giro per vincere, e ha il potenziale per farlo. Sono però curioso di capire se a ottobre le tappe di montagna si potranno fare integralmente. Il meteo cambia e se cambiano le tappe questo potrebbe penalizzare molto gli scalatori. Forse era meglio fare tutti i grandi giri di due settimane".

SPORTAL.IT | 29-05-2020 09:28