Cancellato Euro U19: Italia qualificata al Mondiale U20

Il Covid-19 cambia anche gli scenari del calcio giovanile europeo. L’UEFA ha deciso di cancellare l’Europeo Under 19 che si sarebbe dovuto disputare nel marzo 2021, dopo essere stato già rimandato una volta. Era in programma per ottobre 2020.

L’annuncio è arrivato dall’UEFA e comunicato dalla FIGC con una nota ufficiale sul proprio sito. L’Europeo si sarebbe dovuto giocare in Irlanda del Nord. “Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di annullare il turno élite e la Fase Finale dei Campionati Europei UEFA Under 19 2019/20 – che doveva giocarsi in Irlanda del Nord – a causa dell’attuale crisi sanitaria legata al COVID-19 e alle conseguenti difficoltà negli spostamenti”.

Con l’annullamento delle competizione arriva anche l’automatica qualificazione azzurra al Mondiale Under 20, che si giocherà in Indonesia tra maggio e giugno 2021.

Gli azzurrini di Nunziata passano grazie al ranking e voleranno nel sud-est asiatico insieme a Inghilterra, Francia, Olanda e Portogallo.

OMNISPORT | 21-10-2020 13:03