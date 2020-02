Cancellieri sconcerta nel post-partita

Sconcertanti dichiarazioni Massimo Cancellieri, coach di Ravenna in A2.

L’allenatore teramano, dopo la sconfitta contro Mantova, si è lasciato andare a dichiarazioni riportate sul Corriere di Romagna e riprese poi da Sportando.

“Non comprendo questa politica, che definisco ‘follia medico populista’, di rinviare le gare – si legge -. Noi ci adegueremo di conseguenza, anche se non possiamo prevedere quanto durerà questo allarmismo. Se vogliamo fare quelli che compatiscono allora la pausa va bene, io però per come sono fatto metto prima la pallacanestro e poi la salute”.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 11:15