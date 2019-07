Cancelo a un passo dal Manchester City

Soltanto un anno fa era stato l'apripista dell'affare Ronaldo, oggi per Joao Cancelo l'avventura alla Juventus è ai titoli di coda.

Fabio Paratici è in Inghilterra per far cassa: si tratta la cessione di Kean all'Everton, si prova a piazzare Perin all'Aston Villa, ma soprattutto c'è il forte interesse del Manchester City per il giovane portoghese.

Guardiola ha espressamente richiesto Cancelo e, dall'altra parte, Sarri non si oppone alla cessione. Ecco perché Juventus e City hanno già trovato un'intesa sulla base di 55 milioni. Il terzino ha deciso da tempo di lasciare Torino e spinge per arrivare a Manchester il prima possibile. Per la firma si aspetta soltanto che gli inglesi trovino una sistemazione all'esterno Danilo.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 25-07-2019 12:41