Cancelo snobba l'Inter e va al Barcellona: i dettagli dell'accordo, tifosi nerazzurri furiosi

Il portoghese vestirà nuovamente la maglia blaugrana. Nerazzurri beffati, ma la volontà del giocatore è sempre stata il Barca. I tifosi: "Non siamo la seconda scelta".

Joao Cancelo è pronto a tornare al Barcellona. Sul tavolo dei dirigenti dell’Al-Hilal è arrivata l’offerta ufficiale del club blaugrana per il difensore portoghese, che ha sempre messo il Barca in cima alle proprie priorità e non ha mai nascosto la volontà di vestire nuovamente la maglia blaugrana. La mossa del club catalano è arrivata nonostante, inizialmente, il nuovo tecnico Flick non sembrasse particolarmente convinto dell’operazione. Sfuma così la pista Inter. I nerazzurri avevano infatti trovato un’intesa di massima con il club saudita per uno scambio che avrebbe coinvolto anche uno tra Acerbi e De Vrij, ma l’inserimento deciso del Barcellona ha cambiato le carte in tavola.

Cancelo al Barcellona: i dettagli dell’accordo

Cancelo, ormai da tempo in rottura con l’Al-Hilal e di fatto fuori rosa, ha scelto il Barcellona. I blaugrana hanno avuto la meglio sulla concorrenza europea, Inter compresa, che aveva monitorato il profilo del terzino portoghese in questa sessione di calciomercato invernale. A dare l’ufficialità dell’operazione è stato Fabrizio Romano, che ha svelato i dettagli dell’accordo: Cancelo si trasferirà al Barcellona con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro fino al mese di giugno. Ancora una volta decisiva la volontà del giocatore che, nonostante il la proposta nerazzurra, ha indicato il club blaugrana come priorità assoluta.

Scelta blaugrana, Inter beffata

L’Inter aveva messo Joao Cancelo nel mirino, come ammesso senza giri di parole dal presidente Marotta prima della sfida contro il Bologna. Una delle piste seguite dai nerazzurri sul mercato, che avevano anche trovato un’intesa di massima con l’Al-Hilal, poi però arenatasi di fronte alla volontà finale del giocatore. Tra i due club era stato raggiunto un accordo verbale: il pesante ingaggio del portoghese sarebbe stato coperto in larga parte dal club saudita, rendendo l’operazione sostenibile per l’Inter. Nell’intesa era prevista anche l’inclusione di una contropartita tecnica: in caso di via libera di Cancelo, l’Al-Hilal avrebbe scelto uno tra Acerbi e De Vrij.

Colpo mancato: la risposta del popolo interista

Delusione e nervosismo tra i tifosi nerazzurri, che avevano iniziato a immaginare il ritorno di Cancelo con la maglia dell’Inter. Considerato da molti come un vero e proprio super colpo di mercato, l’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio ai primi dubbi dopo la mancata risposta del giocatore alla proposta avanzata dal club nerazzurro.

In tanti avevano iniziato a temere una situazione di stallo, quasi a ricalcare un’operazione in stile Lookman. Ed è proprio questo lo scenario che si è poi concretizzato, generando amarezza tra i tifosi per il mancato rinforzo in difesa. Allo stesso tempo, però, non è mancata una reazione di orgoglio: tra rabbia e delusione, in molti hanno rivendicato un principio chiaro, sintetizzato in una frase: “L’Inter non è la seconda scelta di nessuno, l’Inter si ama da subito”.

Allo stesso tempo, i tifosi spingono affinché venga individuata immediatamente un’alternativa, vista la priorità assoluta di intervenire in quel ruolo. Tra i commenti più ricorrenti c’è chi invoca lo stop agli alibi, sottolineando come sul mercato europeo non manchino le opportunità e sollecitando i dirigenti a rimettersi subito al lavoro.