Cancelo contro l'Inter, poi lo sfogo social

Cancelo è uno degli uomini mercato di questa sessione estiva. Il portoghese, di proprietà del Valencia, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttosport. Ovviamente si è soffermato sull'Inter, la squadra con cui è diventato grande ma che non è riuscito a riscattarlo: "Deluso? Non so se è la parola giusta, però mi aspettavo di più. Pensavo che qualcuno dell’Inter mi dicesse qualcosa del genere: 'Non abbiamo i soldi per poterti comprare ora, però in bocca al lupo per il tuo futuro', ma neanche quello. L’Inter è stata una tappa molto importante nella mia carriera ed è un grande club, ora vediamo che cosa succederà".

Il 24enne esterno fa poi' chiarezza sul proprio futuro: "Ho un contratto con il Valencia fino al 2021, dunque senza club non rimango (sorride). Finché non ho una proposta ufficiale e concreta non posso dire nulla. Finora, non mi è arrivato niente. Prima della fine della stagione ho sentito dire che l’Inter mi voleva acquistare a titolo definitivo e che era in contatto con il Valencia per farlo, poi però non è successo nulla. Al momento non posso escludere niente, certo giocare la Champions è un mio obiettivo, l’ho conquistato in campo con l’Inter e mi piacerebbe tornare in questa competizione".

Incalzato sulla "questione Juventus", l'ex Inter risponde così: "Io sono un fan di Douglas Costa, è un giocatore che seguivo già al Bayern e mi piace tantissimo, ha tanta qualità, è veloce e decisivo". Il titolo del quotidiano diventa: "Cancelo chiama Juve". Un titolo che ha scatenato l'ira dello stesso Cancelo che, sul proprio profilo Instagram ha postato le seguenti parole: “WTF? Quando le persone non sanno fare il proprio lavoro". Intanto, secondo diverse voci di mercato, il Valencia sarebbe pronto a trattare la sua cessione proprio con i bianconeri.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 08:30