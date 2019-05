Cancelo finisce la stagione in sala operatoria

Ultimi giorni di fatica per i giocatori della Juventus, che dopo il pareggio contro l’Atalanta e la festa per la consegna della coppa dello scudetto riprenderanno ad allenarsi addirittura venerdì, appena due giorni prima della partita contro la Sampdoria, in programma domenica 26 maggio alle 18, gara che segnerà la fine del campionato, concluso vittoriosamente per l’ottavo anno di fila.

C’è però chi è uscito malconcio dalla gara contro la squadra di Gasperini. Si tratta di Joao Cancelo, rimasto vittima di una frattura alle ossa nasali. Il portoghese verrà operato per la riduzione della frattura nella giornata di martedì.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 14:29