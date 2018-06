Cancelo-Juve: c'è la fumata nera

Mateu Alemany e Pablo Longoria, ovvero direttore generale e direttore dell’area tecnica del Valencia, sono tornati in patria.

Dopo i summit italiani, tra i quali quelli fitti con la Juventus per parlare di Joao Cancelo, i due dirigenti sono atterrati nella penisola iberica senza però un accordo con i bianconeri.

Così per il giocatore portoghese resta viva la pista Wolverhampton, anche se la Juventus resta in vantaggio e i colloqui riprenderanno nei prossimi giorni tra le due società per chiudere l’affare, anche perché il Valencia vede avvicinarsi la data del 30 giugno, limite entro il quale iscrivere a bilancio entrate per 40 milioni per il FFP.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 16:55