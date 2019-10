Candela è fermo a Gattuso

Ai microfoni di Radio Rossonera Vincent Candela ha analizzato gli ultimi allenatori a essersi seduti sulla panchina del Milan.

"Non lo conosco personalmente ma non sono un grande estimatore di Giampaolo – ha detto il francese -. Guardando la sua carriera non è che abbia raggiunto grandi risultati. La scelta di metterlo sulla panchina del Milan è stata un po' rischiosa anche se l'anno scorso ha fatto bene con la Sampdoria ma al Milan è necessario un altro tipo di gestione. Certo un esonero dopo una vittoria è strano ma magari c'è qualcosa che non so. Pioli? Anche lui non è che abbia fatto tantissime esperienze in grandi squadre, non è certamente Mourinho, Capello o Guardiola. Gattuso invece ha fatto benissimo: un miracolo con la squadra che aveva a disposizione".

SPORTAL.IT | 25-10-2019 19:03