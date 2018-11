Candreva, la proposta che non ti aspetti

Antonio Candreva valuta un addio all’Inter a gennaio.

Con gli acquisti di Matteo Politano e di Keità Balde dal mercato estivo, l’esterno offensivo ex Lazio fatica (e non poco) a trovare spazio nell’undici titolare di Luciano Spalletti: solamente quattro partite dal 1’, per lui, in campionato. Troppo poco per un giocatore che vuole tornare protagonista in Serie A e riguadagnarsi la convocazione in Nazionale.

Ed ecco perché l’ipotesi di un trasferimento nei prossimi mesi non è da escludere. Sono diversi i club interessati ad Antonio Candreva: in Premier e Ligue 1 continuano a monitorare la situazione, ma è la Fiorentina (al momento) la più interessata al calciatore.

La Viola cerca infatti un nuovo esterno offensivo da poter schierare nel tridente con Federico Chiesa e Giovanni Simeone. Società, tecnico e tifosi non sono rimasti soddisfatti dalle prestazioni dei due neo arrivati Mirallas e Pjaca, quest’ultimo a segno soltanto in un’occasione in campionato contro la Spal. Nemmeno Eysseric, rimasto a Firenze nonostante le offerte dalla Francia e dalla Turchia, è riuscito a guadagnarsi la fiducia di Stefano Pioli in queste prime dodici giornate.

Candreva, secondo indiscrezioni, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Bisognerà trovare l’accordo con l’Inter: i nerazzurri sarebbero disposti a cederlo a titolo definitivo per una cifra superiore ai dieci milioni di euro. Piero Ausilio, direttore sportivo del club milanese, potrebbe chiedere di inserire anche Veretout nella trattativa ma, vista l’importanza del giocatore nella rosa, difficilmente verrà incluso.

Ci sarà da lavorare per trovare un’intesa, ma una cosa è certa: Candreva vuole tornare a giocare con continuità e, se l’Inter non glielo permetterà nelle prossime settimane, darà il suo addio.

SPORTAL.IT | 13-11-2018 16:05