Candreva vuole pagare la mensa alla bimba del tonno e i cracker

Antonio Candreva interviene a gamba tesa, non su un campo di calcio (non sarebbe il suo ruolo infatti, dato che si tratta di un centrocampista e all'occorrenza attaccante esterno) ma in uno dei casi di cronaca più caldi di questi giorni.

Il caso è quello della bambina di Minerbe, in provincia di Verona, costretta a mangiare tonno e cracker a scuola per il mancato pagamento della retta della mensa da parte dei genitori. Il fatto ha avuto una enorme eco mediatica, tanto da convincere il giocatore dell'Inter a spendersi in prima persona per risolvere il problema della bimba.

Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', infatti, il nerazzurro ha deciso di contattare il sindaco del Comune veneto, Andrea Girardi, per avere i dettagli della vicenda e annunciare che vorrebbe pagare la retta delle mensa in favore della bambina, che frequenta la scuola elementare.

La piccola si era vista servire una scatoletta di tonno e un pacchetto di craker scoppiando anche in lacrime, mentre i suoi coetanei hanno avuto la possibilità di mangiare un piatto di pastasciutta. L'episodio, rivelato dal quotidiano 'L'Arena', non sarebbe comunque il primo avvenuto nella scuola della località della Bassa veronese. Casi del genere si sarebbero infatti verificati già alla fine del 2018. Qualche volta, come ha aggiunto la fonte, le insegnanti hanno addirittura rinunciato al proprio pasto per darlo ai bambini indigenti.

Un "atto dovuto" per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco leghista Andrea Girardi, deciso in accordo con la ditta che gestisce la mensa per "correttezza" verso chi paga regolarmente. Un atto "discriminatorio" invece, per di più nei confronti di una bambina "anello debole" della vicenda, secondo la segreteria provinciale del Partito Democratico: questa la ricostruzione dell'episodio fatta da 'Il Messaggero'.

SPORTAL.IT | 09-04-2019 00:27