Cañizares racconta il suo strazio per la morte del figlio

L’ex portiere di Valencia, Real Madrid e Spagna Santiago Cañizares ha trovato la forza di raccontare la sua storia a quattro mesi dalla morte del figlio Santi, di appena cinque anni.

Il piccolo è stato stroncato da un male incurabile, che l’ha sottratto ai suoi genitori dopo oltre un anno di battaglia e cure disperate. “Mio figlio Santi era nato sano, ma a tre anni e mezzo, da un giorno all’altro, s’è ammalato. Abbiamo lottato per 15 mesi, purtroppo era un tipo di malattia molto grave, dalla quale non si può guarire. E’ difficile da spiegare, perché queste cose non si possono capire fino a quando non si vivono direttamente”, sono le sue parole ai microfoni di Radio Villa Trinidad.

La fede lo ha aiutato a non impazzire: “La fede cattolica mi ha aiutato molto. Lotto ogni giorno per loro, ma non posso negare che convivo con un dolore enorme, che Santi mi manca tantissimo. La morte? Ne ho sempre avuto paura. Ma adesso so che quando succederà quel giorno sarò felice perché potrò finalmente riabbracciare il mio figlioletto”.

Era stato lo stesso ex atleta, all’indomani della morte di Santi, ad annunciare il lutto sui social: “Se ne è andato in pace dopo averci dato tantissimo in questi cinque anni. E’ stato un campione”.

Cañizares padre, classe 1969, madrileno, è stato per 56 volte nazionale spagnolo tra il 1993 e il 2006, anno nel quale, dopo avere partecipato al Mondiale di Germania con le ‘Furie Rosse’, ha deciso di non rispondere più alle convocazioni. In carriera ha vinto per quattro volte la Liga (due con il Real Madrid e altrettante con il Valencia). Ha altri sei figli: Carlota, Lucas e Olivia, avuti dalla prima compagna e Marina, India e Martina, frutto della relazione con Mayte Garcia come pure lo sfortunatissimo Santi.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 12:00