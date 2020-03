Cannavaro: "Ci vorrà tanto tempo per ricominciare"

Attraverso i microfoni di El Partidazo, Cannavaro ha parlato del momento che sta attraversando il mondo del calcio: "Tra meno di un mese non si sa cosa accadrà nel mondo. Penso che ci vorrà molto tempo perché tutto questo finisca in Italia e in Spagna. E' molto difficile pensare che si possa tornare a giocare a calcio in Europa prima della fine della stagione".

Il tecnico del Guangzhou si è soffermato anche sulla situazione in Cina: "Il virus a Guangzhou è sotto controllo e la vita sta iniziando a tornare normale. Non ci sono più restrizioni, solo la conclusione dei 14 giorni in casa. Tra due giorni finisco la mia quarantena".

SPORTAL.IT | 25-03-2020 07:45