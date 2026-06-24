Cannavaro non è Montella, perché l’Uzbekistan può ancora vincere il suo Mondiale

I c.t. italiani di Uzbekistan e Turchia hanno rimediato due sconfitte in altrettante gare della Coppa del Mondo, ma il tecnico napoletano può ancora raggiungere un grande risultato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

I risultati non raccontano tutto nello sport: L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro ha raccolto due sconfitte finora ai Mondiali 2026, proprio come la Turchia di Vincenzo Montella, ma il bilancio delle due nazionali è assai diverso. I “lupi bianchi” possono ancora vincere la loro personale Coppa del Mondo.

Cannavaro e Montella: due Mondiali diversi

Due partite e zero punti: a una giornata dalla fine della fase a gironi dei Mondiali 2026, la classifica dell’Uzbekistan di Fabio Cannavaro e della Turchia di Vincenzo Montella si somiglia terribilmente, eppure il bilancio complessivo delle due nazionali è ad oggi profondamente diverso. E non solo perché, numeri alla mano, l’Uzbekistan può ancora sperare in una complicata qualificazione ai sedicesimi, ormai arimeticamente impossibile per la Turchia.

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Le aspettative mondiali di Cannavaro e Montella

Montella è arrivato in Nord America con quella che la stampa turca definiva “la miglior Turchia di sempre” e l’ambizione di rimpiazzare nella memoria dei tifosi l’impresa della nazionale guidata da Senol Günes, che nel 2002 arrivò terza ai Mondiali di Corea e Giappone.

Cannavaro, invece, è stato chiamato a guidare un Uzbekistan con pochissima esperienza internazionale, alla sua prima partecipazione in assoluto ai Mondiali e che in rosa conta – ad eccezione della stella Khusanov, difensore del Manchester City, e degli attaccanti Shomurodov e Fayzullaev, entrambi in Turchia al Basaksehir – calciatori che militano tra Iran, Emirati Arabi e il campionato nazionale.

Le sconfitte di Cannavaro e Montella

Il cammino nei Mondiali, inoltre, è stato finora assai diverso. La Turchia di Montella ha affrontato da favorito Australia e Paraguay, rimediando due k.o. e offrendo prestazioni estremamente deludenti: Calhanoglu e soci hanno incassato 3 gol, senza riuscire a segnarne neanche uno. L’Uzbekistan, ha invece sfidato due avversari nettamente superiori: i lupi bianchi hanno prima dato filo da torcere alla Colombia, trovando il primo storico gol ai Mondiali con Fayzullaev e arrendendosi solo nei minuti di recupero alla rete del 3-1 di Campaz; ieri, invece, non sono riusciti ad opporsi a una potenza come il Portogallo, motivatissimo dopo la figuraccia rimediata con la Repubblica Democratica del Congo.

Le prospettive mondiali di Cannavaro e Montella

Infine, anche le prospettive dei due allenatori in vista della 3a e ultima giornata della fase a gironi sono completamente diverse. Per la Turchia già eliminata, la gara con gli Stati Uniti (nella notte italiana tra giovedì e venerdì, ore 4) rappresenta solo l’occasione di salutare i Mondiali 2026 cancellando lo 0 alle voci punti e gol fatti: qualunque sarà il risultato, il processo a Montella e ai suoi giocatori proseguirà una volta rientrati in patria.

L’Uzbekistan, invece, può ancora vincere il suo Mondiale nella gara con la Repubblica Democratica del Congo, in programma nella notte tra sabato e domenica (ore 1:30): anche se non dovesse bastare per entrare tra le migliori terze, un successo sui centrafricani sarebbe comunque un risultato storico per la Nazionale di Cannavaro e – come sottolineato dal c.t. dopo il 5-0 rimediato dal Portogallo – rappresenterebbe un’iniezione di fiducia in vista della Coppa d’Asia, il vero grande obiettivo dei lupi bianchi. L’Uzbekistan non ha mai superato i quarti della competizione: Cannavaro spera di fare il pieno di entusiasmo ai Mondiali per poi tentare l’impresa in inverno in Arabia Saudita, paese che ospiterà il torneo pan-asiatico.