Cannavaro fa luce sul maxi-stipendio in Uzbekistan: la verità del neo-c.t. e tutti i dettagli sul contratto

Il nuovo commissario tecnico della nazionale centro-asiatica ha smentito di percepire 4 milioni di euro l’anno: “Una fake news, ho accettato per il progetto”

Fabio Cannavaro ha accettato il ruolo di c.t. dell’Uzbekistan per la bontà del progetto calcistico della sua federazione e non per un lauto stipendio: il campione del mondo del 2006 ha fatto chiarezza in prima persona, smentendo le voci sul presunto maxi-ingaggio che dovrebbe percepire con il nuovo incarico.

Cannavaro, l’Uzbekistan e la fake news sullo stipendio

“Una fake news”. Così Fabio Cannavaro ha bollato la notizia riguardante il maxi-stipendio che dovrebbe percepire come nuovo c.t. dell’Uzbekistan. Il campione del mondo con l’Italia ai Mondiali 2006 ha rilasciato una lunga dichiarazione all’Ansa per dare la sua smentita: l’ingaggio che gli garantirà la federazione uzbeka è lontano dai 4 milioni di euro l’anno riportati da alcuni organi di stampa. Una cifra che, se confermata, avrebbe reso Cannavaro uno dei 10 commissari tecnici più ricchi al mondo.

L’attacco ai giornalisti

“Non posso nascondere il mio disappunto per la fake news, subito rilanciata da internet a livello globale, secondo la quale sarei stato ingaggiato dalla Federcalcio uzbeka per guidare la Nazionale che nel giugno 2026 parteciperà al Mondiale per la prima volta nella sua storia, con uno stipendio di 4 milioni di euro netti l’anno, diventando uno tra i dieci c.t. più pagati al mondo”, ha detto Cannavaro, che poi ha usato toni piuttosto duri con i media.

“Mi sarei aspettato un controllo più attento delle fonti – ha detto l’ex difensore della Nazionale – nell’ informazione sportiva le fake news creano sempre più un cortocircuito incontrollabile”.

Il progetto e i dettagli del contratto

Cannavaro ha poi fornito le motivazioni che l’hanno spinto a dire sì alla nazionale centro-asiatica, già qualificata ai Mondiali 2026. “Ho accettato con entusiasmo la proposta di allenare l’Uzbekistan con la prospettiva del Mondiale e della valorizzazione dei giovani talenti di un calcio in crescita”, ha detto Cannavaro, che ha poi anche rivelato alcuni dei dettagli riguardanti il suo contratto.

Il nuovo c.t. ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo biennale: “Segno che il progetto non è di breve periodo e prescinde dal mero aspetto economico”, il commento di Cannavaro. Quanto all’ingaggio, il neo-c.t. non fornisce informazioni, ma il suo stipendio dovrebbe corrispondere a una cifra inferiore ai 2 milioni di euro annui.