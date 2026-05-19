La futura moglie di Cristoano Ronaldo ha catturato l'attenzione con le sue scelte azzardate di look e con un passaggio da biondo a brunette incantevole

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Quel senso di Georgina Rodriguez per la ricerca dello stupore, della sorpresa nel pubblico non rappresenta solo l’estetica. Assistere ala sua trasformazione è rinascita, indagine sul suo fascino misterioso quanto malinconico sul tappeto rosso del Festival di Cannes che ancora una volta le ha offerto una passerella ulteriore. La sua decisione di seguire Ronaldo in Arabia l’ha sottratta solo in parte alla visibilità che ha vissuto e valutato in Italia, Spagna, Gran Bretagna. Il French Girl Blonde lo ha sfoggiato appena qualche ora per tornare brunette.

Il French Girl Blonde di Georgina Rodriguez

Sui social Dimitris Giannetos ha presentato sui social la nuance di biondo alla francese personalizzata per Georgina Rodriguez. Un autentico caso per la scelta chiarissima, d’impatto considerato l’incarnato della modella e influencer. Subito i follower sono impazziti, apprezzando in special modo la scelta di lasciare le radici scure, contrasto gradevole.

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ANSA

Georgina Rodriguez

Gioielli e abito fasciante

Sul tappeto rosso, per la serata, Georgina ha invece optato per un abito fasciante dai toni delicati che ha evidenziato la sinuosità della figura e valorizzato i suoi colori mediterranei. Al magnifico vestito mauve scelto per questa occasione, senza spalline e lungo, sono stati abbinati gioielli magnifici. Sul red carpet di Fjord, il film di Cristian Mungiu, la modella ha indossato un collier Chopard in oro bianco 18 carati della Red Carpet Collection 2026, con 234,20 carati di smeraldi e 57,44 carati di diamanti. Al polso, un orologio-gioiello Chopard in oro bianco 18 carati con 46,03 carati a siglare un legame consolidato con la nota casa di alta gioielleria.

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Georgina sul red carpet