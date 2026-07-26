Dybala in passerella a Cannes: doppietta de La Joya, ma la Roma in 10 (espulso Wesley) si fa rimontare dal 3-0

La doppietta di Dybala e un gol di Malen illudono Gasperini, che nella ripresa inserisce giovani e riserve e viene rimontato dal Cannes. Espulso Wesley a fine primo tempo

Dopo il doppio 6-0 rifilato alla Primavera e ai dilettanti del Trastevere , la Roma si fa raggiungere al 95′ dal rigore di Oggad che ferma sul 3-3 il risultato finale dell’amichevole disputata in casa del Cannes , formazione appena promossa dalla National League alla Ligue 3 francese. Nel primo tempo Dybala e Malen portano i giallorossi sul 2-0, ma prima dell’intervallo il fiscalissimo arbitro dell’incontro espelle Wesley , tra i migliori in campo tra le fila capitoline, per somma di ammonizioni. Nella ripresa Gasperini rivolta la squadra, Dybala fa doppietta in contropiede, ma senza i titolari e con tanti giovani in campo la Roma si fa rimontare: doppietta di Lopez e Oggad dal dischetto.

Malen unica punta, Bah confermato in mediana

Dybala e Malen, uno-due Roma, poi il rosso a Wesley

Dybala fa doppietta, ma il Cannes rimonta

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Malen unica punta, Bah confermato in mediana

Gasperini si è schierato con il 3-4-2-1 : Svilar tra i pali, Mancini , Ndicka ed Hermoso a comporre la linea difensiva; Rensch e Wesley sugli esterni, Cristante e Bah a centrocampo, con Dybala e Soulé alle spalle di Malen unica punta. La Roma ha preso in mano le redini della partita, mostrandosi in buona forma davanti a Ryan Friedkin presente nella tribuna dello stadio Pierre de Coubertin di Cannes .

Dopo qualche accelerazione sulle corsie laterali, tra cui una sgasata sulla sinistra di Wesley (ammonito poco dopo per un fallo al limite dell’area), il Cannes risponde al 21′ con il primo tiro della partita, quello provato da Goncalves da buona posizione, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: mira sballata. È sempre Wesley , nel frattempo scambiatosi di posto con Rensch , il più vispo tra le fila della Roma: poco prima della mezzora, il brasiliano serve Malen , che con un sombrero si libera di un difensore avversario e calcia addosso a Beunardeau .

Dybala e Malen, uno-due Roma, poi il rosso a Wesley

L’equilibrio viene spezzato via al 35′, dalla magia di un Dybala ispirato, ma un po’ fuori dal gioco. L’argentino si inventa un calcio di punizione perfetto , una parabola velenosa che Beunardeau prova ad allontanare il tuffo, sulla sinistra, senza esito: Roma avanti con la prodezza de La Joya . Il gol rinvigorisce la Roma, spinta dalla classe dell’ex Juventus, fresco di rinnovo contrattuale , che al 44′ innesca la rete del raddoppio , imballando la difesa del Cannes, prima della zampata di Malen , che ora attende l’arrivo di Castro dal Bologna .

Prima dell’intervallo assurda decisione dell’arbitro, che ammonisce Wesley per la seconda volta, per un dubbio contrasto di gioco su Noc, sicuramente non da giallo. Risate di schermo in campo e sulla panchina giallorossa e Roma costretta all’ inferiorità numerica per tutta la ripresa.

Dybala fa doppietta, ma il Cannes rimonta

Al rientro dopo l’intervallo, Gasperini sostituisce Svilar , Malen , Soulé (in ombra), Mancini , Hermoso e Bah con Gollini , Dovbyk (vicino al Bologna nell’affare Castro), Lulli , Ziolkowski , Ghilardi e Panico . Il Cannes prova a riportarsi sotto, Gollini si supera sul colpo di testa di Gerbaud . È un pericolo fine a se stesso, perché all’11’ arriva il 3-0 giallorosso: Dybala sfrutta gli ampi spazi a disposizione, rientra sul sinistro e infila il portiere francese sul primo palo. Doppietta per l’argentino .

Al 17′, Gasperini tira via Dybala assieme a Rensch , Ndicka e Cristante e manda in campo i giovani Di Nunzio , Giammattei e Nardin più Angelino . C’è tempo, al 22′, per una prodezza di Lopez , che dal limite dell’area di rigore, sviluppi sugli di un calcio d’angolo, batte Gollini con una conclusione al volo: applausi per lui dalle tribune. Complici l’uscita dei titolari, la stanchezza e l’uomo in meno, la Roma soffre nel finale e viene raggiunta al 96′: a segno ancora Lopez e poi Oggad, per un fallo da rigore commesso da Dovbyk.