Canoa, l'appuntamento è a Santa Maria

Ci saranno anche alcuni atleti veneti junior e under 23, che vestiranno la maglia azzurra ai Campionati europei di fine mese ad Auronzo, tra gli oltre 300 canoisti che si contenderanno i i titoli regionali nelle gare 200 e 500 metri.

Le finali si svolgeranno domenica 10 giugno al lago di Santa Maria, in provincia di Treviso, diviso tra i Comuni di Revine Lago e Tarzo. Alla gara parteciperanno 19 società di Veneto, Lombardia e Trentino con la Canottieri Padova che schiererà ben 44 atleti: "Per tutti" spiega Bruno Panziera, presidente della Fick Veneto, si tratterà di un debutto su un lago che ha le caratteristiche ideali per diventare un vero e proprio centro per le specialità olimpiche della canoa".

SPORTAL.IT | 09-06-2018 11:35