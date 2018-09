Canoa slalom: Mondiali, 3 azzurri avanti

(ANSA) – ROMA, 28 SET – Giornata positiva per gli azzurri ai Mondiali di canoa slalom in corso a Rio de Janeiro, in Brasile. Nella specialità del K1 Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Christian De Dionigi hanno conquistato l’accesso alla semifinale iridata in programma domani. Tra le rapide del bacino olimpico di Deodoro grande prestazione per Zeno Ivaldi che nella prima run strappa il secondo miglior tempo in 85.52, a soli sei decimi dal ceco Ondrej Tunka. Buona la prima anche per Giovanni De Gennaro. Il carabiniere bresciano ha chiuso con il 14/o tempo in 88.60. Christian De Dionigi ha invece dovuto attendere la seconda run per ottenere il pass per la semifinale: nono posto in 88.95. Sale così a cinque il numero degli azzurri in semifinale dopo le qualificazioni ottenute ieri nel K1 femminile da Stefanie Horn e nel C1 maschile da Raffaello Ivaldi, entrambi in acqua domani a caccia di un posto in finale.

