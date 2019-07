Canoa, un fiume di eventi in Val di Sole

Val di Sole, capitale della canoa italiana per i prossimi due fine settimana: sabato 20 e domenica 21 luglio, quindi sabato 27 e domenica 28 luglio.

Sul rinomato campo slalom di Mezzana sul fiume Noce, in provincia di Trento, saranno assegnati i titoli tricolore nelle discipline della discesa e slalom. Agli attesi appuntamenti, organizzati dal RKC Club Val di Sole del presidente Luca Scaramella, parteciperanno 300 atleti da tutta l'Italia.

Il 20 e 21 luglio saranno di scena i potenti canoisti della discesa, disciplina in cui gli atleti italiani sono ai vertici a livello internazionale; il 27 e 28 toccherà allo slalom con la chicca finale dello spettacolare slalom cross. Per l'intera manifestazione sarà garantita la diretta streaming sul sito della Fick, la Federazione Italiana Canoa Kayak.

In Val di Sole è atteso il presidente Luciano Buonfiglio per visionare atleti ed il campo slalom di Mezzana in ottica di futuri eventi. "La Val di Sole – anticipa il presidente Luca Scaramella – è culla di eventi sportivi mondiali di canoa e non solo come la Coppa del Mondo di Mountain Bike. Ci attendono due fine settimana in cui i nostri canoisti mostreranno, sia in discesa che slalom, quelle caratteristiche che li vede primeggiare in campo mondiale. Il livello d'acqua del Noce sarà ottimale, garantendo passaggi di assoluto spessore tecnico".

Sport ma anche divertimento: domenica 21 luglio il Consorzio Turistico di Mezzana organizzerà il party Mykonos.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 13:13