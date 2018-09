Canoa velocità: Oreste Perri torna al comando

Oreste Perri è il nuovo direttore tecnico della squadra nazionale della canoa velocità. L'allenatore cremonese, classe 1951, torna al comando del settore dell'acqua piatta al posto del dimissionario Guglielmo Guerrini.

Atleta plurimedagliato e direttore tecnico della nazionale dal 1985 al 2008, Perri è stato l'artefice dei più grandi successi raccolti in campo internazionale dalla settore della canoa velocità, collezionando da allenatore ben 12 medaglie olimpiche.

"Il Consiglio Federale ha scelto Oreste Perri per le sue comprovate capacità tecniche, per il suo carisma e la sua leadership, oltre che per la sua credibilità nel mondo della canoa e non solo", ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio.

"Abbiamo l'esigenza di partire immediatamente con un programma che ci veda nuovamente ai vertici della specialità ed essere così pronti per le qualificazioni olimpiche del prossimo anno. Sono contento – ha aggiunto il presidente della FICK – che Perri abbia accettato con entusiasmo questo incarico dimostrando grande attaccamento e una comunione di intenti con il Consiglio Federale. Mettiamo da parte ogni personalismo per lavorare uniti nell'interesse generale del mondo canoa".

SPORTAL.IT | 18-09-2018 18:15