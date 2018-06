Cantagalli junior promosso

Un prodotto del settore giovanile biancorosso per arricchire la rosa a disposizione di coach Giampaolo Medei: l’opposto Diego Cantagalli, classe 1999 per 203 cm di altezza, farà parte della Cucine Lube Civitanova 2018-2019. Reduce dalla prima stagione in Serie A con la maglia del Club Italia, Cantagalli (figlio d’arte) dal 2012 fa parte del vivaio Lube ed è stato recentemente protagonista della Final Eight di Junior League con la maglia biancorossa. Proprio in questi giorni, inoltre, va a caccia dello Scudetto Under 20 sempre con la formazione cuciniera. Nel suo curriculum anche diverse esperienze internazionali con le Nazionali Giovanili (Under 17, Under 19 e ora Under 20).

“Poter arrivare in prima squadra dopo tanti anni nel settore giovanile – spiega Diego Cantagalli – mi rende orgoglioso e felice, è il coronamento di un percorso di lavoro. L’esperienza conclusa nella scorsa stagione nel campionato di A2 mi ha aiutato a crescere, ad approcciare la prima volta la serie A e a migliorare dal punto di vista individuale. L’anno prossimo sarò in una grandissima squadra, spero di dare una mano nei momenti in cui sarò chiamato in causa e di continuare a migliorare. Sono convinto che potermi allenare tutti i giorni con grandi campioni sarà una bellissima esperienza che mi permetterà di crescere ancora di livello”.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 15:55