Nella mattinata odierna, gli organi competenti hanno notificato a Pallacanestro Cantù il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Como per la partita di campionato tra Virtus Segafredo e Acqua S.Bernardo, in programma in Fiera a Bologna domani 1 dicembre alle ore 20:30 alla “Virtus Segafredo Arena”.

A renderlo noto, attraverso un comunicato, è stata la società brianzola.

SPORTAL.IT | 30-11-2019 12:26