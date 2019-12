Cantù cambia nome e annuncia Ragland

La S.Bernardo-Cinelandia Cantù ha comunicato l’ingaggio dell’atleta Joseph Alexander Ragland, play/guardia statunitense di 182 centimetri per 85 chili. Nato a Springfield, nel Massachusetts, “Joe” ha compiuto 30 anni lo scorso 11 di novembre. Classe 1989, mancino, Ragland fa ritorno in biancoblù dove era già stato tra uno spezzone dell’annata 2012-’13 e una stagione intera nel 2013-’14, affacciandosi per la prima volta in carriera auna competizione internazionale, l’EuroCup.

A partire dalla data odierna, dunque, la squadra si chiamerà S.Bernardo-Cinelandia Cantù.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 13:31