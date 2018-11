Cantù, comincia l'esodo: fuori due?

In settimana potrebbe cominciare l’esodo da Cantù, con la società brianzola in gravissima crisi finanziaria e reduce da una serie di sconfitte in campionato, l’ultima delle quali domenica a Trieste contro la neopromossa Alma.

Secondo quanto riferisce la ‘Provincia di Como’ in odore di imminente abbandono parrebbero esserci innanzitutto Davon Jefferson e Jonathan Tavernari, con quest’ultimo che dopo aver detto no a Cagliari dovrebbe accasarsi sempre in A2 ma a Cassino.

Nel prossimo turno, dopo la pausa per le Nazionali, i brianzoli ospiteranno l'Olimpia Milano nel derby.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 11:55