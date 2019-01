Cantù, due offerte nel caos: tocca a Gerasimenko

Due offerte nel caos più totale dopo gli ultimi accadimenti. Ci sono due gruppi interessati (uno americano e uno europeo) all’acquisto della Pallacanestro Cantù e fanno sul serio: lo riferisce il Corriere di Como.

"I potenziali acquirenti – vi si legge – hanno fatto sapere che è tutto ok dopo l’esame dei conti e, più in generale, di ogni situazione che riguarda il club. Le offerte arriveranno in Brianza e verranno girate al proprietario della squadra, Dmitry Gerasimenko. La firma del passaggio di consegne dovrà comunque essere la sua. L’amministratore unico Roman Popov ha avuto carta libera per trattare e muoversi in ogni direzione ma il 'sì' finale dovrà essere quello di Gerasimenko".

I segnali che arrivano dalla sede di Cermenate sarebbero all’insegna dell’ottimismo ma bisognerà capire quale sarà l’atteggiamento del proprietario del club brianzolo, che mercoledì ha dovuto prendere atto della sconcertante fuga del coach Evgeny Pashutin, tornato in Russia per legarsi all’Avtodor Saratov.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 11:30