Cantù è pronta a pensare ai playoff. Ma prima c’è da battere Pesaro in trasferta.

"Questa gara potrebbe essere per noi uno snodo fondamentale, vincendo potremmo chiudere definitivamente il discorso salvezza, focalizzandoci poi su obiettivi più importanti – ha detto il coach dei brianzoli Nicola Brienza -. Se vinciamo allora sì che potremo parlare seriamente di playoff. A quel punto verrà il bello, vedremo dove Cantù potrà davvero arrivare. In settimana ho cercato di passare questo messaggio allo staff ed ai giocatori, spiegando anche che tipologia di partita ci aspetta. Credo che sarà una gara maschia, molto ruvida, magari esteticamente anche non bella. Il nostro obiettivo sarà quindi quello di restare sul pezzo per tutta la partita, cosa non scontata contro squadre come Pesaro che, vista la loro attuale situazione di classifica, non sono mai facili da affrontare".

SPORTAL.IT | 15-03-2019 13:45