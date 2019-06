Cantù, è Rodriguez il primo nome nuovo

L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha annunciato l'ingaggio di

Yancarlos Rodriguez Made, combo guard italo-dominicana classe 1994 di 187

centimetri per 86 chili. Venticinque anni compiuti lo scorso 6 giugno, Rodriguez è

nato nella Repubblica Dominicana, a Las Matas de Farfán, nella provincia di San Juan.

Cresciuto in Italia, a Rieti, l’esterno è reduce da un’ottima stagione disputata a

Roseto. Con gli Sharks, nel campionato di Serie A2, colleziona 35 presenze tra regular

season e playoff. In questi giorni Rodriguez è impegnato con la Nazionale italiana 3×3

per gli European Games di Minsk, Bielorussia. Il giocatore azzurro, che farà rientro in

Italia la prossima settimana, sfiderà nei prossimi giorni Russia, Ucraina e Francia.

"Questa di Cantù è per me una grande opportunità. Arrivo in un grande club, con una

storia di indubbio prestigio. In campo voglio aiutare la squadra in tutto e per tutto,

dando sempre il massimo. Non ho intenzione di deludere coach Pancotto, né

tantomeno l’ambiente canturino. So che i tifosi di Cantù sono molto calorosi, per

questo non vedo l’ora di conoscerli e di ammirarli da vicino" ha detto Rodriguez.



SPORTAL.IT | 20-06-2019 17:43