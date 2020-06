Il Gazzettino di Treviso riferisce che la De’ Longhi sarebbe interessata a Giovanni Pini, la scorso anno in forza alla Virtus Roma. L'ala grande 27enne di 2.03 metri per 100 kg è apprezzata da Max Menetti con cui per diversi anni ha lavorato alla Pallacanestro Reggiana.

Sul giocatore emiliano, che avrebbe già detto no a Tortona, preferendo una collocazione nella massima serie, ci sarebbe anche Cantù.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 10:25