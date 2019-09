Cantù fa il colpaccio a Brindisi, vince anche Milano

Happy Casa Brindisi inaugura con una sconfitta la stagione di Lega A 2019/2020 battuta a domicilio dall’Acqua San Bernardo Cantù con il punteggio di 64-69. Una partita sporca, nervosa e mai pienamente in mano per Brindisi costretta a inseguire per tutto l’arco della partita. Ne approfittano gli ospiti che offrono una prestazione gagliarda e umile, sfruttando gli errori altrui e punendo nei momenti chiave.

A Treviso, invece, vince Milano: 75-53 per i biancorossi, che partono malissimo ma si riprendono già nel quarto per poi dilagare.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 23:31