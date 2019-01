Cantù, l'amaro sfogo del capitano

Nel giorno dell’addio alla Pallacanestro Cantù del coach russo Evgeny Pashutin, che è tornato in patria e si è legato all’Avtodor Saratov, ha detto la sua Ike Udanoh, il capitano della formazione brianzola.

"Questo è il nostro lavoro – ha raccontato su Instagram -. Non lo facciamo gratis. A me piacerebbe vedere cosa farebbero tutte queste persone a cui piace parlare, se dovessero andare tutti i giorni al lavoro, per mesi, senza venire pagate. Noi così ci prendiamo cura delle nostre famiglie, come succede in ogni altro lavoro. Pensate prima di fare commenti su cosa di cui non siete informati".

Poco prima il club biancoblù aveva diramato una dura nota: "Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che l’allenatore Evgeny Pashutin si è assentato da Cantù senza alcuna autorizzazione dal club. La guida tecnica della squadra è stata affidata al vice Nicola Brienza".

SPORTAL.IT | 30-01-2019 16:30