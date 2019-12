Cantù, mercato in ebollizione

E' una calda settimana per Cantù, reduce dalla vittoria nel derby con Varese, ma anche dal cambio di denominazione, con il passaggio a San Bernardo-Cinelandia che ha portato in dote il ritorno in Brianza di Joe Ragland.

Si valuta su chi debba fare posto all'ultimo arrivato e la scelta pare naturale debba ricadere su uno tra Wes Brown e Corban Collins, meno probabile tocchi a Cameron Young, che ha dato segni di risveglio nelle ultime due gare.

Poi c'è l'incognita Pecchia, con la Virtus che spinge ma che potrebbe tornare alla carica con Brescia per Awudu Abass, altro ex canturino tra l'altro.

SPORTAL.IT | 10-12-2019 10:35