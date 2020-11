Cantù-Milano si gioca, rientra Punter

Dopo una settimana travagliata, l’Olimpia torna in campo. Oggi sarà di scena sul campo di Cantù per un derby decisamente anomalo (mancheranno diversi giocatori fermi, alcuni per positività al Covid-19, altri per infortunio).

Una buona notizia in casa biancorossa c’è. Contro Cantù, tornerà in campo Punter, reduce da un lungo infortunio. Coach Messina è conscio della particolarità della gara: “Sarà una partita in cui nessuna delle due squadre sarà al 100% e dovrà migliorare e trovare ritmo nel corso della partita”.

