Cantù passa a Trento, Buscaglia salva poco

La rediviva Cantù passa a Trento (97-92) e il coach dell’Aquila, Maurizio Buscaglia, salva solamente l’avvio.

"Siamo partiti bene, nei primi minuti avevamo presenza , aggressività, buone letture in difesa – dice -. Poi però ci siamo persi, giocando solo a strappi e subendo difensivamente in uno contro uno, al tiro, a rimbalzo. Abbiamo concesso troppi punti, e in attacco ci è mancata fluidità in alcuni momenti della partita".

"Ora testa al match con Varese di sabato: servirà una prestazione diversa per prenderci i due punti" aggiunge Buscaglia.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 15:00