Cantù, preso Tony Carr

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha annunciato l'ingaggio di Tony Carr con un comunicato ufficiale.

"Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù è lieta di annunciare l’avvenuto ingaggio dell’atleta statunitense Anthony Gregory “Tony” Carr, combo guard di 196 centimetri per 91 chili proveniente dalla Fiat Torino Auxilium. Nato l’11 ottobre del 1997 a Philadelphia, nel Pennsylvania, Carr è principalmente una guardia che all’occorrenza può ricoprire molto bene anche il ruolo di playmaker grazie ad un’ottima visione di gioco, figlia di un’intelligenza tattica rara per i suoi pari età. Uscito da Penn State University nel 2018, dopo due ottime stagioni al college, lo scorso anno è stato scelto al Draft NBA con la chiamata numero 51 dai New Orleans Pelicans, franchigia che ne detiene tuttora i diritti".

SPORTAL.IT | 26-02-2019 12:30