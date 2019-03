Cantù ricorda: "+6 sull'Olimpia nel ritorno"

Ancora imbattuta nel girone di ritorno, l’Acqua S.Bernardo Cantù si appresta ad affrontare l’Alma Trieste per la 23esima giornata del campionato di Serie A PosteMobile 2018-’19. In campo domenica prossima al “PalaDesio”, palla a due alle ore 17:30, la formazione allenata da coach Nicola Brienza andrà alla ricerca dell’ottava sinfonia dopo le sette vittorie consecutive che hanno inaugurato l’ultima parte della stagione nel migliore dei modi.

Meglio, infatti, i brianzoli non potevano iniziare il girone di ritorno, con la conquista di 14 punti su 14 disponibili. Un ritmo in LBA che, perlomeno nel recente periodo, neppure le prime della classe come Olimpia Milano e Reyer Venezia sono riuscite a mantenere. Adesso, con 7 vittorie su 7 nel girone di ritorno, i playoff non sono più un’utopia per capitan Salvatore Parrillo e compagni, lanciatissimi verso obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli di inizio stagione.

Finora, nella seconda metà della regular season Cantù è riuscita a tenersi dietro il duo Trento-Venezia a due punti di scarto (12), Brindisi (10) e un folto gruppo di cinque squadre attualmente a quota 8 punti in classifica: Milano, Trieste, Varese, Cremona e Brescia, tutte reduci da quattro vittorie e tre sconfitte nelle prime sette giornate di ritorno.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 16:40