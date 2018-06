Cantù riporta in Italia Gaines

La Red October Pallacanestro Cantù riporta in Italia Frank Brandon Gaines, guardia statunitense di 192 centimetri per 93 chili. La scorsa stagione in VTB League in forza al Parma Perm, con la compagine russa Gaines ha realizzato 15 punti di media a partita, a cui vanno aggiunti anche 2.5 rimbalzi, 2.3 assist e 1.2 rubate ad incontro.

28 anni il prossimo 7 luglio, Gaines è nato nel 1990 a Fort Lauderdale, in Florida. Guardia con un’ottima struttura fisica, il nuovo americano della Red October sa farsi molto apprezzare per le sue qualità di tiratore. Molto rapido nell’uscire dai blocchi e nell’eseguire una tripla, il neo giocatore biancoblù può contare su una buona tecnica e su una buona pulizia del tiro. Infine, da non sottovalutare, anche la sua qualità di penetratore, deciso e veloce nel puntare l’area.

Nella stagione 2014-’15 l’esterno nativo della Florida firma in Serie A, alla Juvecaserta, facendo registrare in bianconero oltre 8 punti di media a partita in 23’ di impiego. Tuttavia, dopo appena 9 partite disputate, Gaines lascia la Campania per firmare a Pesaro. Alla Vuelle gioca 6 partite, collezionando 6.2 punti e 2.3 rimbalzi di media in circa 19’ sul parquet ad incontro.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 13:30