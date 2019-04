Cantù ritrova Metta World Peace

Difficile descriverlo per quello che è stato – da giocatore – ma fortunatamente, per lui, a parlare forte e chiaro sono le cifre in carriera: 991 presenze in NBA, oltre 13mila punti segnati, 4448 rimbalzi catturati, 2631 assist. Numeri da fuoriclasse. Nella pallacanestro, Metta World Peace ha segnato un’epoca. Pagine su pagine di storia, una storia di cui fa parte anche il mondo e il popolo canturino. Sì, perché a volte lo si dimentica ma Metta World Peace, ex stella NBA, ha indossato la gloriosa maglia della Pallacanestro Cantù.

Correva l’anno 2015 quando l’asso americano giocò 13 partite con Cantù, sotto la gestione Cremascoli, facendo registrare 13.4 punti di media con il 40% dall’arco. Una splendida annata conclusasi con il raggiungimento dei playoff. Tuttavia, nonostante il passare degli anni, il legame tra Metta World Peace e i tifosi canturini è rimasto intatto. E domani pomeriggio, quattro anni dopo dall’ultima volta, il campione americano tornerà a Cantù per riabbracciare il pubblico che lo ha tanto amato.

L’appuntamento per i tifosi canturini e per tutti gli appassionati della palla a spicchi è per giovedì pomeriggio alle ore 16:00, presso la palestra “Toto Caimi” di Cantù. L’ex giocatore biancoblù, oltre ad assistere all’allenamento della prima squadra, si presterà per alcuni minuti per rilasciare foto e autografi.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 15:10