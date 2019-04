Cantù sogna, Pistoia nel dramma

Una tenace Acqua San Bernardo Cantù gioca un gran secondo tempo sul campo della OriOra Pistoia e conquista (per 84-74) un successo importante – il 15° in questa stagione – che permette alla squadra di Brienza l’aggancio, almeno per una notte, al treno playoff. Per i toscani, invece, è la resa quasi definitiva alla retrocessione in Serie A2: con il risultato di stasera la Fiat Torino festeggia la salvezza matematica, e la squadra di Galbiati può essere raggiunta domani da Reggio Emilia e Pesaro in caso di successi di emiliani e marchigiani sui campi, rispettivamente, di Venezia e Varese.

Dopo una buona partenza canturina, esce bene nel primo quarto Pistoia, che spinta da un super LJ Peak (12 punti con 4/4 dal campo nei primi 10’) tocca il +6 al 10’. Cantù pareggia in apertura di 2° quarto, ma è immediata la controazione toscana che vale il +7. È una partita di parziali: un 11-2 ospite vale il controsorpasso, ma viene seguito da un 7-0 dei padroni di casa per il nuovo +5.

All’intervallo lungo è 41 pari, ed è nel secondo tempo che gli ospiti prendono il controllo del match veleggiando verso un successo importante per le sorti del campionato. Sontuosa prova di Stone (24 con 7 rimbalzi e 11/15 dal campo), bene anche Jefferson (19 e 8 falli subiti), in doppia cifra anche Blakes (12) e Davis (10). Peak chiude con 21 punti, raggiunto in doppia cifra solo dall’ex di giornata Mitchell: 24 punti e 8 assist, ma 2/13 da 3, con le due triple segnate solo nel finale a risultato acquisito.

