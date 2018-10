Cantù strapazza Cremona

Serata no della Vanoli, che tira malissimo dall’arco (1/18 a un certo punto della gara), ma Cantù fa un partitone: il 96-79 a favore degli ospiti fotografa bene l’anticipo della terza giornata della massima serie di basket.

I 25 punti di Jefferson e i 22 di Gaines fanno la differenza, ma anche il 6/8 di Mitchell da 2 ha il suo peso. Tra i padroni di casa Crawford (21 punti) e Ricci (20) si battono come leoni, ma non c’è partita: a spaccarla in due è il 21-8 del secondo periodo che consente agli uomini di Pashutin di andare all’intervallo lungo sul +22.

La reazione dei locali nel terzo quarto non arriva, il quarto quarto, nel quale la Vanoli smette di litigare con il canestro dalla lunga distanza, serve solo per definire il punteggio.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 22:20