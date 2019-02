Cantù-Udanoh: fine della storia

Attraverso una nota Cantù ha certificato la chiusura del rapporto con l’ormai ex capitano Ike Udanoh.

"Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con l’atleta statunitense Ike Joseph Udanoh, il quale – a partire dalla data odierna – non farà più parte dell’organico biancoblù. Al giocatore la società augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva", è la nota rilasciata dal club brianzolo.

Il giocatore ha firmato per la Sidigas Avellino: "La Sidigas Scandone Avellino è lieta di comunicare di aver acquisito i diritti sportivi dell'atleta dal doppio passaporto (statunitense e nigeriano) Ike Joseph Udanoh fino al termine della corrente stagione. Ala grande di 202 cm per 111 kg, Udanoh, giocatore versatile ed in grado di ricoprire anche il ruolo di centro, sarà un prezioso innesto per i biancoverdi sotto canestro: energia, esplosività e allo stesso tempo agilità sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono pericoloso alle voci statistiche dei punti realizzati, dei rimbalzi ma anche degli assist. Il giocatore, che ha sostenuto questa mattina le visite mediche di rito, sarà presentato alla città oggi pomeriggio alle ore 18.30 presso la sala stampa del PalaDelMauro".

SPORTAL.IT | 25-02-2019 17:00