Tensione a Catania, Lo Monaco aggredito da alcuni tifosi

Altissima tensione a Catania: l’amministratore delegato del club etneo, Pietro Lo Monaco è stato aggredito da alcuni ultras rossazzurri incappucciati, che contestano la gestione della società siciliana. Il fatto, riporta Sportmediaset, è avvenuto mercoledì mattina mentre il dirigente si trovava sul traghetto che collega Messina e San Giovanni.

Lo Monaco, che stava andando a Potenza per seguire la gara valida per gli ottavi di finale della Coppia Italia di Serie C, in programma nel pomeriggio, sarebbe stato colpito al volto, e avrebbe perso sangue dal naso dopo l’aggressione.

Il dirigente degli etnei martedì aveva rassegnato le dimissioni dopo le continue critiche di tifosi e addetti ai lavori, ma il presidente Pulvirenti le aveva respinte con queste parole: “Direttore, lei deve rimanere qui. Continuiamo assieme perché dobbiamo completare un percorso virtuoso”, la dichiarazione riportata dal Quotidiano La Sicilia.

La squadra aveva in un primo momento deciso di non scendere in campo oggi pomeriggio per la partita contro il Potenza. Questo il comunicato: “La vile e vergognosa aggressione subita oggi dall’Ad Pietro Lo Monaco da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa di ieri, ci obbliga a fermarci. Conseguentemente, la squadra rientra a Catania“.

La partita alla fine si giocherà: su consiglio della Digos, che sta indagando sull’accaduto, la squadra ha fatto dietrofront e sarà in campo oggi pomeriggio per la gara di Coppa Italia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 12:34