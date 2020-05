Caos al Milan, Maldini attacca Rangnick: "Impari il rispetto"

Esplode il caos al Milan dopo le parole del direttore tecnico Paolo Maldini, che in una dichiarazione all’Ansa ha duramente attaccato Ralf Rangnick, il probabile futuro tecnico rossonero, che nei giorni scorsi in un’intervista aveva detto di essere stato contattato dal Diavolo.

“Non avendo mai parlato con Rangnick non capisco su quali basi vertano le sue dichiarazioni, anche perché dalla proprietà non mi è mai stato detto nulla. Alcune considerazioni secondo me però vanno fatte, il tecnico tedesco infatti, parlando di un ruolo con pieni poteri gestionali sia dell’area sportiva che di quella tecnica, invade delle zone nelle quali lavorano dei professionisti con regolare contratto”.

“Avrei dunque un consiglio per lui – ha incalzato Maldini -, prima di imparare l’italiano dovrebbe dare una ripassata ai concetti generali del rispetto, essendoci dei colleghi che, malgrado le tante difficoltà del momento, stanno cercando di finire la stagione in modo molto professionale, anteponendo il bene del Milan al proprio orgoglio professionale”.

Questa l’ultima intervista di Rangnick, le cui continue esternazioni degli ultimi giorni hanno fatto scattare Maldini: “Ho già detto che un po’ di tempo fa c’è stato un contatto con il Milan, ma, a causa del coronavirus, ora ci sono temi più importanti. Per convincermi ad accettare una sfida del genere devono combaciare tantissime componenti”, ha dichiarato a Sport im Osten.

SPORTAL.IT | 11-05-2020 11:55