Caos Barça, Bartomeu conferma Abidal

Bartomeu, presidente del Barcellona, ha deciso, secondo il MundoDeportivo, di non licenziare Abidal, reo di aver fatto infuriare Messi. Il ds blaugrana aveva indicato il malcontento dei giocatori come una delle cause dell'allontanamento del tecnico Valverde.

Una dichiarazione che aveva scatenato Messi: "Non mi piace che le cose di spogliatoio diventino pubbliche", la sua dura replica. Bartomeu, dopo aver parlato con entrambi, ha scelto di non allontanare Abidal che, tuttavia, resta "sotto esame".

SPORTAL.IT | 06-02-2020 07:52