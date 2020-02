Caos Barça: Messi infuriato, tanti club sognano il super colpo

C’è frenesia nell’ambiente blaugrana. La lite che ha coinvolto Leo Messi e Eric Abidal ha scatenato un vero e proprio putiferio. I media spagnoli continuano a ribadire come la Pulce non stia pensando ad andarsene ma c’è chi ha altre idee.

L’argentino è decisamente infuriato per le parole del ds blaugrana, reo di aver indicato alcuni giocatori come una delle cause dell’allontanamento dell’allenatore Ernesto Valverde. Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu sta provando a sgonfiare il caso.

Intanto, in giro per l’Europa, sono diversi i top club che sognano il super colpo. Anche perché Leo Messi, con un preavviso di 30 giorni, potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione. Un’opzione che sta preoccupando il popolo blaugrana.

Da ricordare anche che il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel giugno del 2021, è attualmente in stand-by. Le parti non avrebbero ancora trovato un’intesa a livello economico. Il prossimo 24 giugno, Messi festeggerà 33 anni.

Ci crede tantissimo Pep Guardiola. Il suo rapporto con Leo Messi è idilliaco. Averlo al Manchester City sarebbe straordinario. La società inglese, inoltre, avrebbe la forza economica per metterle sul piatto una proposta davvero allettante.

Attenzione anche a Juventus e Inter. I bianconeri hanno dimostrato, con il colpo CR7, di avere la capacità di trattare simili profili. Attenzione anche all’Inter che sogna Leo Messi da sempre e ci potrebbe provare in maniera concreta.

Al momento, come confermano diversi media spagnoli, Leo Messi non sembra affatto intenzionato a lasciare il club della sua vita. Il Barcellona pare calmo e rilassato ma, indubbiamente, è la prima volta che si ipotizza, in maniera chiara, un suo possibile addio.

SPORTAL.IT | 06-02-2020 08:40